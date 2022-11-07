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Ekonomi daralmanın eşiğinde. Çin'de iki senenin ardından bir ilk yaşandı

Çin’de ekim ayında ihracat, Mayıs 2020’den bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 14:53
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Çin'de iki senenin ardından bir ilk yaşandı. Ekonomi daralmanın eşiğinde.

Ekonomi daralmanın eşiğinde. Çin'de iki senenin ardından bir ilk yaşandı
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Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ekimde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 298,37 milyar dolara indi.

Ülkenin ihracatı, Kovid-19 salgının ilk etkilerinin hissedildiği Mayıs 2020’den bu yana ilk kez yıllık bazda eksiye düştü.

İhracattaki azalmada dünyadaki talep düşüşünün yanı sıra Çin’deki Kovid-19 tedbirlerinin tedarik zincirlerinde yarattığı sıkıntıların etkili olduğu tahmin ediliyor.

İTHALAT DÜŞÜŞTE

İthalat ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 213,22 milyar dolara geriledi.

Eylülde 84,75 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, ekimde 85,15 milyar dolara çıktı.

Çin’de eylülde ihracat yüzde 5,7, ithalat ise yüzde 0,3 artış kaydetmişti.

EKONOMİK DARALMAYA BAŞLADI

Çin’de geçen hafta açıklanan imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri, ekimde büyüme eşiğinin altında kalmıştı.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UIB) yayımladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sektöründe geçen aya göre 0,9 puan azalarak 49,2’ye, imalat dışı sektörlerde ise 1,9 puan düşüşle 48,7’ye inmişti.

Hizmetler sektöründeki ekonomik etkinliğin barometresi olarak görülen, ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin’in yayımladığı Çin Genel Hizmetler İş Etkinliği Endeksi de ekimde önceki aya göre 0,9 puan azalarak 48,4’e inmişti.

Salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor

Çin’de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin’in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Omicron’un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.

Dış ticaret verileri ve ekonomik etkinlik göstergeleri, toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken, hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz görünüyor. Çin ekonomisi, ilk üç çeyrekte yüzde 3 büyüme kaydetmişti.

Çin, Kovid-19’a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen “sıfır vaka” stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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