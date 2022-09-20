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Çin'de karantina otobüsünün kazası, COVID-19 tedbirlerine karşı tepkiye neden oldu

Çin'in Guicou eyaletinde önceki gün, zorunlu karantinaya alınanları başka bir şehre taşıyan otobüsün yaptığı kaza, ülke kamuoyunda “sıfır vaka" stratejisi olarak adlandırılan salgın kontrol tedbirlerine tepkileri artırdı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 22:50
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Çin'de karantina otobüsünün kazası, COVID-19 tedbirlerine karşı tepkiye neden oldu

Çin'de karantina otobüsünün kazası, COVID-19 tedbirlerine karşı tepkiye neden oldu
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COVID-19 salgınının başından bu yana virüs nedeniyle yalnızca 2 kişinin öldüğü eyaletteki kazada 27 kişinin hayatını kaybetmesi, tedbirlerin mantığının sorgulanmasına yol açtı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, ölümlere dair üzüntülerini dile getirdi, tedbirlere yönelik eleştirilerde bulundu.

Eyalet merkezi Guiyang'ın Yuyan ilçesinde zorunlu karantinaya alınan 47 yolcuyu taşıyan otobüs, gece saatlerinde otoyolda devrilmiş, kazada 27 kişi yaşamını yitirirken 20 kişi yaralanmıştı.

Polis, kazanın ardından yaptığı açıklamada, kazanın sebebine ve yolcuların kimliğine dair detay vermekten kaçınırken, otobüstekilerin, yaşadıkları bölgede COVID-19 vakaları tespit edildiği için toplu olarak karantinaya alınan ve izolasyon için başka şehre sevk edilenler olduğu anlaşılmıştı.

Tepkilerin ardından Guiyang Belediye Başkan Yardımcısı Lin Gang, yaptığı açıklamada, otobüsün yolcuları şehre 260 kilometre mesafedeki Libo ilçesine taşıdığını belirterek, kaza sebebiyle özür diledi.

Lin, hükümetin kazadaki rolüne değinmekten kaçındı ve neden özür dilediğini açıklamadı fakat "insanların karantinaya sevk edilmesindeki güvenlik risklerini" gözden geçireceklerini dile getirerek, otobüsünü karantinadaki yolcuları taşıdığını doğrulamış oldu.

Guicou Eyalet Yönetimi, Yunyan ilçesindeki üç yetkilinin görevden alındığını bildirdi. Komünist Parti İlçe Sekreteri Cu Gang, Emniyet Müdür Yardımcısı Şiao Lingyun ve karantinadakilerin sevk edilmesinden sorumlu Song Çıngçiang'ın kazayla ilgili soruşturulduğu bildirildi.

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