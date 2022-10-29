29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çin'de kömür üretimi ilk 9 ayda arttı

Çin'de kömür üretimi, 2022'nin ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 15:25
Takip Et

Çin'de kömür üretimi ilk 9 ayda artış kaydetti

Çin'de kömür üretimi ilk 9 ayda arttı
+
Aa
-

Xinhua'nın haberine göre, Ulusal İstatistik Bürosu, ocak-eylül döneminde kömür üretiminin yıllık yüzde 11,2 artışla 3,32 milyar tona ulaştığını bildirdi.

Geçen yıl sonbaharda kömür arzının azalmasına bağlı elektrik sıkıntılarının yaşandığı ülkede, bu yıl kömür üretiminin artırıldığı gözleniyor.

Eylülde günlük kömür üretimi ortalama 12 milyon 890 bin tona ulaşırken geçen yıl kasımda kaydedilen yüksek seviyeyi aştı. Günlük üretim, 10 Kasım 2021'de 12 milyon 50 bin tona ulaşarak o güne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Ülkenin en büyük üretim merkezi Şanşi eyaletinde ilk 9 ayda 977,91 milyon ton kömür üretilirken çıktı miktarı önceki yıla göre yüzde 10,5 arttı. Eyaletteki kömürle çalışan elektrik santralleri, diğer bölgelere yıllık yüzde 14,6 artışla 105,35 milyar kilovat saat elektrik sağladı.

- Geçen yıl elektrik sıkıntısı yaşanmıştı

Elektrik üretiminin yüzde 56'sı kömürle çalışan termik santrallerden sağlandığı Çin'de geçen yıl küresel fiyatlarının artması nedeniyle eylül ayında kömür üretiminde ve buna bağlı elektrik arzında sıkıntılar yaşanmıştı.

Üreticiler, girdi maliyetinin zarar edecek oranda artması nedeniyle elektrik arzını durdurmak zorunda kalmış, bu sebeple Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin 20’sinde aralıklı elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Hane halkı elektriğinin büyük ölçüde kömürle çalışan santrallerden sağlandığı kuzeydoğu eyaletlerinde çok sayıda kentte plansız kesintiler yapılmış, iç, güney ve doğu eyaletlerinde birçok fabrika ve imalathaneye kesintili elektrik verilmesi üretimde aksamalara yol açmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
2
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
3
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
4
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
5
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
6
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
7
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Millilerden İngiltere'de 29 Ekim kutlaması
﻿Millilerden İngiltere'de 29 Ekim kutlaması
﻿Millilerden İngiltere'de 29 Ekim kutlaması
﻿Yaşlı adama çarparak öldürdü, olay yerinden kaçtı
﻿Yaşlı adama çarparak öldürdü, olay yerinden kaçtı
﻿Yaşlı adama çarparak öldürdü, olay yerinden kaçtı
﻿200. maçında Şenol Güneş'e hücum: Beşiktaş'ta bilet kalmadı
﻿200. maçında Şenol Güneş'e hücum: Beşiktaş'ta bilet kalmadı
﻿200. maçında Şenol Güneş'e hücum: Beşiktaş'ta bilet kalmadı
﻿Şanlıurfa'nın Güzelyurt Mahallesine yeni köprü
﻿Şanlıurfa'nın Güzelyurt Mahallesine yeni köprü
﻿Şanlıurfa'nın Güzelyurt Mahallesine yeni köprü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.