Çin'de korkutan durum: 233 anaokulu öğrencisi zehirlendi

BBC'nin haberine göre, Gansu eyaletinin Tianshui şehrindeki Peixin Anaokulu'nda yemeği süslemek amacıyla "yenmeyen boya" kullanıldı.

Şef aşçı kontrolünde hazırlanan, buharda pişirilmiş üç renkli hurma keki ve sosisli mısır ekmeği öğrencilere servis edildi.

Yemeği tüketen 233 öğrenci kurşun zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırılırken, bunlardan 201'i tedavi altına alındı.

İhbar üzerine anaokuluna sevk edilen yerel yetkililer, öğün numunelerinin gıda kirleticileri için belirlenen "ulusal güvenlik sınırının 2 bin katı fazla kurşun içerdiğini" saptadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken anaokulu müdürü ile okulun yatırımcısının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Yerel polisten yapılan açıklamada, mutfak personelince "boyanın çevrim içi satın alındığı" ve ambalajında açıkça "yenmeyen" olarak işaretlendiği aktarıldı.

Çin devlet medyasında, personelin yemeğe boya pigmenti eklediğini gösteren görüntülerin, mutfaktaki güvenlik kameralarına yansıdığı vurgulandı.

Tianshui Belediye Başkanı Liu Lijiang, yerel medyaya açıklamasında, olayın kamu gıda güvenliği denetiminde eksiklikleri ortaya çıkardığını kaydetti.