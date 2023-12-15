Çin'de metro kazası

Kaynak: İHA
Çin'de metro kazası
Çin'de meydana gelen metro kazasında 102 yolcu yaralandı.

Çin'in başkenti Pekin'de dün trenin son iki vagonunun metronun geri kalanından ayrılması sonucu 102 kişi yaralandı.
Pekin'de dün metronun üst kısmında, kar fırtınasının da etkisi ile bir trenin karda kayganlaşan raylarda acil olarak durduğu, arkadan gelen bir trenin de duran trene çarptığı kaydedildi. Yaşanan kazada 515 kişi hastaneye kaldırılırken, 102 kişinin kemiklerinde kırıklar oluştu. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşanan kazanın, elde edilen ilk verilere göre hava koşulları nedeniyle sinyal ve acil frenleme ile ilgili bir arıza sonucu yaşandığı kaydedildi.
Sabah saatlerinden itibaren hastaneye kaldırılan 515 kişiden 423’ünün tedavisinin tamamlanarak hastanelerden taburcu edildiği aktarıldı. Kazada can kaybı yaşanmadı.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

aw099120-02.jpg

aw099120-01.jpg

Son Haberler
Ali Koç'un içi acımıştır: Murat Özbostan kare kare anlattı Spor
Ali Koç'un içi acımıştır: Murat Özbostan kare kare anlattı
Trafik dehşeti: Bursa'da sopayla sürücüye saldırdı! Video
Trafik dehşeti: Bursa'da sopayla sürücüye saldırdı!
İslam Memiş kadınların bu yıl kapışırcasına aldığı altının adını açıkladı Ekonomi
İslam Memiş kadınların bu yıl kapışırcasına aldığı altının adını açıkladı
Kayserisporlu Yunan futbolcu Dimitrios yemin etti: "Kuran çarpsın. Ama ben gavur" Video
Kayserisporlu Yunan futbolcu Dimitrios yemin etti: "Kuran çarpsın. Ama ben gavur"
Yılbaşı sofralarınızı renklendirecek yemek ve tatlı alternatifleri! Mutlaka deneyin Yaşam
Yılbaşı sofralarınızı renklendirecek yemek ve tatlı alternatifleri! Mutlaka deneyin
Çin’i soğuk hava dalgası vurdu sokaklar beyaza büründü Dünya
Çin’i soğuk hava dalgası vurdu sokaklar beyaza büründü