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Nişanlanan damat adayının üzerine yıldırım düştü 

Çin'in Yunnan eyaletindeki Yeşim Ejderha Kar Dağı'nda korkunç bir olay yaşandı. Nişan fotoğrafı çekimi için bölgeye giden çiftin üzerine yıldırım düştü. Talihsiz olayda damat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olay sosyal medyada viral oldu.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 13:45
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Çin'de nişanlanan damat adayının üzerine yıldırım düştü 

Nişanlanan damat adayının üzerine yıldırım düştü 
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Çin'de benzerine ender rastlanan bir trajedi yaşandı. Çin'de çiçeği burnunda bir çift nişan fotoğrafı çektirmek için oldukça popüler bir lokasyon olan Yeşim Ejderha Kar Dağı'na gitti. Mutluluklarını ölümsüzleştirmek isteyen çifti yıldırım ayırdı.

Fotoğraf çekimi sırasında damadın üzerine yıldırım düştü. Yerel basında damadın isminin Ruan olduğu açıklandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, adamı sağanak yağmurda taşırken görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YER ALDI

Çin'de bir hayli popüler olan sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu. Trajedi Çarşamba günü meydana geldi. Yetkililer talihsiz damadın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülke basınında yer alan haberlerde trajediden önce yetkililerin bölge için sarı uyarı yayınladığı bilgisine yer verildi. Aynı haberlerde bunun en yüksek uyarı olduğu ve çiftin bu uyarıya rağmen fotoğraf çekimine devam ettiğinin altı çizildi.

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