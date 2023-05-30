Çin'de ortaya atılan iddia Müslümanları sokağa döktü

Çin’in Yunnan eyaletinde tarihi bir caminin kubbesinin yıkılacağının iddia edilmesi üzerine Müslümanlar sokaklara döküldü.

Çin'de ortaya atılan iddia Müslümanları sokağa döktü

Çin’in Yunnan eyaletine bağlı Nagu kasabasındaki 13. yüzyıldan kalma Najiaying Camisi’nin kubbesinin yıkılacağının iddia edilmesi üzerine Müslümanlar, cami önünde toplanarak kararı protesto etti.

Cumartesi günü yaşanan olayda polis, camiye girmek isteyen Müslümanları engellemeye çalışınca arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesine tepki gösterip direnen protestocular, polise taşla saldırdı.

MÜSLÜMANLAR CAMİYE GİRDİ

Çıkan arbedenin ardından polisin geri çekilmesiyle Müslümanlar camiye girdi. Caminin yıkılmasını engellemek isteyen halk cami girişinde nöbet tutmaya başladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, protestoculara 6 Haziran’a kadar teslim olma çağrısı yapıldı. Açıklamada, teslim olanların ve suçunu itiraf edenlerin cezalarının hafifletileceği kaydedildi.

Najiaying Camisi’ne yakın tarihte eklenen kubbe ve minarelerin 2020 yılındaki mahkeme kararı doğrultusunda yasa dışı olduğu gerekçesiyle yıkılacağı açıklanmıştı.

700 BİN MÜSLÜMAN YAŞIYOR

Yaklaşık 47 milyon nüfuslu Yunnan eyaleti, Çin’in etnik yapısı karışık bölgelerinden biri olarak biliniyor. Yunnan’daki Müslüman nüfusun yaklaşık 700 bin olduğu tahmin ediliyor.

Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nde 2018'de yüzlerce Müslüman, camilerinin yıkılmasını engellemek için Çinli yetkililerle gerginlik yaşamıştı. Aynı tarihte Yunnan eyaletindeki 3 cami ise yasadışı dini eğitim verildiği gerekçesiyle kapatılmıştı.

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