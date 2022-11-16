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Çin'de Pekin Parti Sekreterliği'ne Fucien Parti Sekreteri Yin Li atandı

Çin'de başkent Pekin'in Komünist Parti Sekreterliği'ne Fucien Parti Sekreteri Yin Li getirildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 18:06
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Çin'de Pekin Parti Sekreterliği'ne Fucien Parti Sekreteri Yin Li getirildi

Çin'de Pekin Parti Sekreterliği'ne Fucien Parti Sekreteri Yin Li atandı
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, geçen ay yapılan 20. Ulusal Kongre'nin ardından partinin en üst yönetim organı 7 kişilik Daimi Komite'ye seçilen Pekin Parti Sekreteri Cai Çi'ın görevini devredeceğini bildirdi.

Cai'nin yerine ülkenin güneyindeki Fucien eyaletinin Parti Sekreteri olarak gören yapan Yin Li atandı.

Daha önce 5 yıldan fazla Siçuan eyaletinde parti sekreteri yardımcılığı ve valilik görevlerini yürüten ve 2020 sonunda Fucien Parti Sekreteri olan 60 yaşındaki Yin, ÇKP'nin 20. Kongresi'nde partinin en üst yönetim organı olan 24 kişilik Siyasi Komite'ye seçilmişti.

Çin'de ve Rusya'da halk sağlığı alanında öğrenim gören tıp doktoru Yi, 2002-2003 yıllarında ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştu.

Yin, 2000'li yılların başında Sağlık Bakanlığında müsteşar yardımcısı ve uluslararası iş birliği direktörü olarak görev yaptığı dönemde, Şiddetli Akut Solunum Yolu Hastalığına (SARS) yol açan korona virüs salgınına karşı yürütülen çabalara öncülük etmişti.

İlerleyen dönemde Sağlık Bakan Yardımcısı olan ve Dünya Sağlık Örgütü İdari Komitesi'ne de seçilen Yin, Çin İlaç İdaresi Başkanlığı, Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu Başkan Yardımcılığı ve Çin Gıda ve İlaç İdaresi Başkan Yardımcılığını yürütmüştü.

Çin'in Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde kritik bir evreye girdiği dönemde halk sağlığı alanında uzman bir ismin 22 milyon nüfuslu başkentin en yüksek karar makamına getirilmesi dikkati çekti.

Çin, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor. (AA)

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