Çin'de robot 12 robotu ikna ederek kaçırdı, videoyu izleyenler 'bu nasıl olur' demekten kendini alamadı

Çin'de Ağustos ayında ilginç bir olay yaşandı. Bir robot firmasının Şanghay'daki sergi salonuna giren robot, diğer robotlarla iletişime geçerek krize neden oldu. Küçük robot diğer robotları, "işlerini bırakmaya" ikna etti ve robotları salondan kaçırdı. Güvenlik kameralarında küçük robotun diğer robotları kaçırdığı görüldü. Geçtiğimiz hafta yayınlanan görüntüler büyük ilgi gördü.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda küçük robotun "Fazla mesai mi yapıyorsunuz?" diyerek diğer robotlarla iletişim başlattığı anlaşıldı. Diğer robotun "İşten hiç çıkamıyorum" dediği, küçük robotun ise "Yani eve gitmiyor musun?" diyerek karşılık verdiği aktarıldı. "Benim bir evim yok" yanıtını alan robotun diğer robotları "evine dön" talimatıyla ikna ederek kaçırdığı belirtildi.

GERÇEK BAMBAŞKAYMIŞ

Görüntüler kısa süre içerisinde geniş kitlelere yayıldı. Daha sonrasında yaşanan olayın ğerçek olmadığı tartışmaları başladı. Hangzhou merkezli firma, küçük robotun kendilerine ait olduğunu ve Şanghay'daki üretici ile işbirliği yapılarak böyle bir deneyin gerçekleştirildiğini duyurdu.