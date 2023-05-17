Çin'de rüşvet skandalı. Koreli yıldız tutuklandı

Çin Ligi bir skandalla çalkalanıyor. Güney Koreli futbolcu olan Son Jun-Ho, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Çin'de rüşvet skandalı. Koreli yıldız tutuklandı

Editör: Hamza Özalkuş

Güney Koreli futbolcu Son Jun-Ho, rüşvet aldığı iddiasıyla Çin'de gözaltına alındı.

MİLLİ OYUNCU İÇİN GEREKEN YAPILACAK
Son Jun-Ho, 2021 lig şampiyonluğunu ve 2021 Çin Futbol Birliği Kupası'nı kazanan Çin Süper Ligi ekiplerinden olan Shandong Taishan'ın orta saha oyuncusu olarak ayrıca milli takımın da önemli bir parçasıydı. Wang, Çin'in Güney Koreli yetkililere konsolosluk görevlerini yerine getirmeleri için gerekenin yapılacağını söyledi.

DURUMU KONTROL EDİLİYOR
Kore Futbol Federasyonu (KFA), Salı günü Çin Futbol Federasyonu ve Asya Futbol Konfederasyonu'na oyuncuyla ilgili bir yazı yazdığını ancak henüz bir yanıt alamadığını söyledi. Bir Kore Futbol Federasyonu yetkilisi CNN'e verdiği demeçte, Başkan Yardımcısı Kim Jeong-bae'nin Güney Kore Dışişleri ve Spor Bakanlıklarında Son'un durumunu kontrol ettiğini söyledi.

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