Çin'de sanayi şirketlerinin kârlarında sert düşüş

Düzenleme: Kaynak: AA
Çin'de sanayi şirketlerinin kârlarında sert düşüş

Çin'de sanayi şirketlerinin kârları, eylülde yıllık bazda yüzde 27,1 azalarak bu yılın en sert düşüşünü kaydettiği bildirildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,81 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ocak-Eylül 2024 döneminde 5 trilyon 228 milyar yuana (yaklaşık 742,6 milyar dolar) ulaştı.

Toplam karlar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 azalarak bu yılın en sert düşüşünü kaydetti. Karlar ağustosta da yüzde 17,8 azalmıştı.

Eylülde karlılık, devlete ait şirketlerde yüzde 6,5, özel sektör işletmelerinde ise yüzde 9,6 azaldı.

Toplam karlar, ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 azalırken, ilk 8 aydaki yüzde 0,5'lik büyüme trendi negatife döndü.

İlk 9 ayda devlete ait şirketlerin karları yüzde 1,3, özel sektör işletmelerin ise yüze 2,6 düştü.

Sanayi karlılığındaki düşüş, dünyanın en geniş sanayi üretimine sahip Çin'de zayıf iç talep, deflasyon, gayrimenkul sektöründeki düşüş gibi kronikleşen problemlerin ekonomik büyümeyi ne denli olumsuz etkilediğinin yeni bir kanıtı oldu.

Çin'de hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, son bir ayda bazı canlandırma tedbirleriyle ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik adımlar atsa da bunların etkileri henüz reel ekonomiye yansımış değil.

Çin ekonomisi, ilk 9 ayda yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin bu yıl için "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

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