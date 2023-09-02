Çin'de Saola Tayfunu bir kadını uçurdu: Metrelerce sürüklendi

Çin'de ülkenin güneydoğu sahillerini etkisi altına alan Saola Tayfunu nedeniyle ‘kırmızı alarm’ ilan edildi.

Rüzgar hızı saatte 209 kilometreye kadar çıkan "kategori 4" seviyesindeki süper tayfun nedeniyle Guangdong eyaletindeki çok sayıda şehirde eğitim yılının açılışı ertelenirken parklar, müzeler ve plajlar kapatıldı.

Çin Demir Yolları, Guangdong ve Fucien'e çok sayıda tren seferinin iptal edildiğini bildirdi.

Fucien eyaletinde ada ve sahil turları yapan gezinti teknelerinin faaliyetine ara verilirken limanlarda römorkörler teyakkuz durumuna geçirildi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Hong Kong'ta ise tayfun bir kadını havaya uçurdu.

Bölgeden gelen görüntülerde kaldırımda yürüyen kadının, rüzgarın şiddetini artırmasıyla bir anda yere kapaklandığı ve metrelerce sürüklendiği görüldü.

Yerden kalkmakta bir süre zorluk çeken kadın çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı.