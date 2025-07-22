Çin’de sel hayatı felç etti: Ölü ve kayıplar var

Kaynak: AA
Çin’de sel hayatı felç etti: Ölü ve kayıplar var

Çin’de meydana gelen aşırı yağışlar sele neden oldu. Şandong eyaletinde meydana gelen selde ölü ve kayıplar olduğu belirtilirken bazı evler ise yıkıldı.

Çin'in Şandong eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen ani sellerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, yerel yetkililerden yapılan açıklamada, eyaletin Cinan kentindeki uzun süreli sağanağın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, kentte şiddetli yağışlara bağlı ani sellerde 2 kişinin öldüğü, 10 kişiden de haber alınamadığı ifade edildi.

Sel nedeniyle 19 evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü aktarılan açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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