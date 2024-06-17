Çin'de şiddetli yağışlar toprak kaymalarına yol açtı: 9 ölü, 17 kayıp

Bu doğal felaketlerde 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise kayboldu.

Guangdong eyaletinde 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişiden haber alınamıyor. Özellikle Meizhou kenti ve Dongshi kasabasında etkili olan yağışlar, iki köprünün çökmesine neden oldu. Fujian eyaletinde ise 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu. Wuping ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu 378 ev çöktü.

Hayat durma noktasında

Her iki eyalette de caddeler ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularında sürüklendi. Bölgedeki yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarına hızla devam ediyor ve kayıpların bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtiyor.