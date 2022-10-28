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Çin'de kritik atama! Şanghay Parti Sekreterliği'ne Çın Cining atandı

Çin'de ülkenin en büyük şehri Şanghay'ın Komünist Parti Sekreterliği'ne Pekin Belediye Başkanı Çın Cining getirildi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 11:58
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Çin'de ülkenin en büyük şehri Şanghay'ın Komünist Parti Sekreterliği'ne Pekin Belediye Başkanı Çın Cining getirildi

Çin'de kritik atama! Şanghay Parti Sekreterliği'ne Çın Cining atandı
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, geçen haftaki 20. Ulusal Kongre'nin ardından partinin en üst yönetim organı 7 kişilik Daimi Komite'ye seçilen Şanghay Parti Sekreteri Li Çiang'ın görevini devredeceğini bildirdi.

Li'nin yerine Pekin Belediye Başkanı ve Parti Sekreteri Yardımcısı Çın Cining atandı.

Çin'in Tsinghua Üniversitesi'nde çevre bilimi ve mühendisliği öğrenimi gören Çın'ın, İngiltere'nin Imperial College London Üniversitesi'nden aldığı doktora derecesi bulunuyor.

58 yaşındaki Çın, 2017'den bu yana başkent Pekin'in parti sekreter yardımcılığını, 2018'den beri ise belediye başkanlığını yürütüyordu.

İKTİDAR MERDİVENİNDE ÖNEMLİ BASAMAK

Şanghay Parti Sekreterliği, ülkenin en büyük şehrini yöneten en yüksek idari makam olmasının yanı sıra Çin siyasetinde yükselişin önemli bir basamağı görülüyor.

Eski Çin lideri Ciang Zımin'in 1989'da Şanghay Parti Sekreteri iken ÇKP Genel Sekreteri seçilmesinden bu yana geçen 33 yılda bu görevdeki yöneticilerden biri hariç tamamı, partinin iktidar piramidinin en tepesindeki Daimi Komite'ye seçildi.

Söz konusu dönemde Daimi Komite'ye yükselemeyen tek parti sekreteri, 2006'da şehrin sosyal sigorta fonuyla bağlantılı yolsuzluk skandalı nedeniyle görevden alınan Çın Liangyu olmuştu. Onun yerine ise o yıllarda komşu Cıciang eyaletinin parti sekreterliğini yürüten, bugünün Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping göreve getirilmişti.

Şi'nin 7 ay süren Şanghay Parti Sekreterliği, ulusal siyasetteki yükselişinin önünü açmış, 2007'de yapılan 17. Ulusal Kongre'de Daimi Komite'ye seçilen Şi, ertesi yıl devlet başkanı yardımcılığına getirilmişti.

Öte yandan görevden ayrılan Şanghay Parti Sekreteri Li Çiang da geçen haftaki kongrenin ardından Daimi Komite'de başbakana ayrılan 2 numaralı protokol konumuna getirilmişti. Li Çiang'ın, Başbakan Li Kıçiang'ın gelecek martta ikinci dönemini tamamlamasının ardından görevi devralması bekleniyor.

Li Çiang, Şanghay'da bahar aylarında uzun süre kapanmaya gidilmesine yol açan, Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının yönetilmesinde zafiyet gösterdiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

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