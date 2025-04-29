Çin'de yangın faciası! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin'de yangın faciası! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Çin'in Liaoning eyaletinde bir restoranda yangın çıktı. Yaşanan olayda 22 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaletinde bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'nın haberine göre, eyaletin Baota ilçesinde bir restoranda, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangında 22 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların en kısa sürede tedavi edilmesi, ölen 22 kişinin ailelerine gerekli desteğin sağlanması ve yangının çıkış sebebinin en kısa sürede aydınlatılarak sorumluların kanun önünde cezalandırılması talimatını verdi.

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