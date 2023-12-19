Çin'deki depremde ölü sayısı 111 oldu

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya göre, dün gece yarısına bir dakika kala, Cişişan Baoan Donşiang ve Salar Özerk ilçelerinin ortasında 6,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Deprem sonucunda Gansu eyaletinde 100, komşu Çinghay eyaletinde ise 11 kişi yaşamını yitirdi.

Deprem, iki eyalet arasındaki sınır bölgesinde gerçekleşti ve Gansu’da 96, Çinghay’da ise 124 kişi yaralandı. Ayrıca bölgedeki yerleşim yerlerinin su ve elektrik tesisatı, ulaşım altyapısı ve iletişim ağları hasar gördü.

Kurtarma faaliyetleri için yerel yangın söndürme ve afet yönetimi birimlerinden oluşan 580 kişilik bir ekip bölgeye gönderildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılması çağrısında bulundu, depremden zarar gören vatandaşların hayat ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Görgü tanıkları, depremin ardından bölgede birçok evin, yolun ve altyapının hasarlı olduğunu, ilçeye bağlı köylerde elektrik ve su kesintileri yaşandığını söylüyor.

Yerel hava durumu birimleri, bölgedeki hava sıcaklığının bugün eksi 10 derecenin altına ineceğini tahmin ediyor.

DEPREM BÖLGESİ

Bölge, Himalaya Dağları’nın devamı niteliğindeki büyük bir fay hattı üzerinde bulunuyor ve Çin’de sık sık büyük depremlerin meydana geldiği yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve en az 93 kişi ölmüştü.

Sıçuan eyaletinde 2008’de 7,9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış ve yaklaşık 90 bin insan hayatını kaybetmişti.