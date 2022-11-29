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Çin'den ABD savaş gemisine uyarı

Çin, Güney Çin Denizi'nde egemenlik iddiasında bulunduğu takımadalar çevresinde seyreden ABD savaş gemisini takip ederek uyardı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:43
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Çin'den ABD savaş gemisine uyarı

Çin'den ABD savaş gemisine uyarı
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Çin kuvvetlerinin, Nanşa Adaları çevresinde sefer yapan ABD donanmasına ait güdümlü füze kruvazörü USS Chancellorsville’i takibe aldığını ve tahliye uyarısında bulunduğunu açıkladı.

​​ABD'yi “bölgedeki barışa karşı provokatör” olarak nitelendiren Tian, “ABD ordusunun eylemleri, Çin'in egemenliğinin ve güvenliğinin ciddi bir ihlali olmanın yanı sıra Güney Çin Denizi'ne yönelik denizcilik ve askerileştirme konusundaki hegemonyanın reddedilemez kanıtıdır.” ifadesini kullandı.

Temmuzda Çin ordusu, ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Benfold'un, Nanşa Adaları çevresinde kara sularına izinsiz girmesinin ardından uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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