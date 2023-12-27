Çin'den ABD'li firmaya yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı, eski Hazine Bakanlığı yetkilileri tarafından kurulan ve şirketlere ABD yasalarına uymalarına yardımcı olmak için Sincan bölgesinde zorla çalıştırıldığı iddialarına ilişkin veriler sağlayan ABD'li Kharon firmasına yaptırım uyguladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Amerika'nın Sincan'la ilgili yasadışı yaptırımlarına ilişkin sözde kanıt" sağladığı için Kharon ve soruşturma direktörüne karşı "karşı önlemler" alacağını söyledi.

Los Angeles merkezli Kharon ise verdiği yanıtta, Çin'de varlığının bulunmadığını, dolayısıyla eylemin "büyük ölçüde sembolik" olduğunu ve operasyonlarını veya müşterilerine hizmet verme yeteneğini etkilemeyeceğini söyledi.

ABD bu ay, Kharon tarafından daha önce binlerce işçinin çeşitli üretim tesislerinde çalışmak üzere gönderildiği, 2017'deki işgücü transferlerine katıldığı tespit edilen Sichuan Jingweida Technology Group'un da aralarında bulunduğu üç Çinli firmadan daha ithalatı kısıtladı.

ABD'li yetkililer, Çinli yetkililerin Sincan'da Uygurlar ve diğer Müslüman azınlık grupları için çalışma kampları kurduğuna inandıklarını söylüyor. Pekin ise herhangi bir suiistimali reddediyor.

ABD'nin Sincan'ın istikrarını baltalamaya ve Çin'in gelişimini engellemeye kararlı olduğunu söyleyen Pekin'e göre, Sincan'la ilgili yaptırımlar "yalanlara" ve "yanlış anlatılara" dayanıyor.