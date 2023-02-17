Çin'den ABD'ye ''casus balonu'' krizinin ilişkilere verdiği zararı onarma çağrısı

Dışişleri Bakanı Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, "Çin'e ait sivil hava aracı" olarak nitelediği balonun ABD hava sahasına girişinin tamamıyla beklenmedik ve münferit bir olay olduğu görüşünü yineledi.

Vang, Başkan Joe Biden'ın meselenin halli için Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşmeyi istediği, krizin iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini gösterdiğine dair sözlerine ilişkin, "ABD, bir yandan gerilimi körükleyip krizi tırmandırırken diğer yandan iletişimin ve diyaloğun önemini dile getirmemeli." diye konuştu.

Vang ile Blinken'in Münih'te görüşeceği iddia edildi

Öte yandan, balon krizinin iki ülke arasında diyalog yoluyla çözülmesi için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi'nin hafta sonunda Münih Güvenlik Konferansı marjında yüz yüze görüşme yapacağı iddia ediliyor.

İlkin Reuters ajansının diplomatik kaynaklara dayanarak duyurduğu görüşme hazırlığı ABD'deki bazı medya organları tarafından da doğrulandı.

Vang, yarın konferansın "Çin'in dünyadaki yeri" başlıklı oturumunda bir konuşma yapacak.

ABD ile Çin arasındaki "casus balonu" krizi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal ederken, balon 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Pekin yönetimi, "sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği" gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti.