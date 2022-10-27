27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çin'den ABD'ye 'Tayvan' tepkisi

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Pekin'in Tayvan Boğazı'nda statükoyu değiştirme niyetinde olduğu, Ada'yı ana kara ile birleştirme hedefine hız verdiğine ilişkin sözlerini eleştirdi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 21:29
Takip Et

Çin'den ABD'ye 'Tayvan' tepkisi

Çin'den ABD'ye 'Tayvan' tepkisi
+
Aa
-

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Tayvan'daki statükonun, Boğaz'ın her iki yakasının bir ve aynı Çin'in parçası olması olduğunu vurguladı.

Mao, statükoyu değiştirmeye çalışanların, bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı faaliyetler yürüten Ada'daki hükümet ile "tek Çin" ilkesini çarpıtmaya ve içini boşaltmaya yönelik eylemlerde bulunan ABD olduğunu savundu.

Tek Çin ilkesinin ABD ile diplomatik ilişkilerin siyasi ön koşulu olduğunu hatırlatan Mao, "Tayvan sorununun nasıl çözüleceği tamamen Çin'in iç meselesidir. Barışçı yeniden birleşme için olabildiğince geniş alan açmaya hazırız fakat her ne biçimde olursa olsun ayrılıkçı hareketlere ödün veremeyiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bloomberg'e verdiği mülakatta, "(Tayvan konusunda) değişen şu oldu; Pekin'deki hükümet statükonun artık kabul edilemez olduğuna ve yeniden birleşme hedefine yönelik sürecin hızlandırılması gerektiğine karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
2
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
3
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
4
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
5
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
6
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
7
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Jesus'u hiç böyle görmediniz: İnanılmaz fotoğraflar
﻿Jesus'u hiç böyle görmediniz: İnanılmaz fotoğraflar
﻿Jesus'u hiç böyle görmediniz: İnanılmaz fotoğraflar
﻿Sakarya'da ahşap kaşık ve çatal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
﻿Sakarya'da ahşap kaşık ve çatal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
﻿Sakarya'da ahşap kaşık ve çatal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
﻿Finansal İstikrar Komitesi'nin 6'ncı toplantısı yapıldı
﻿Finansal İstikrar Komitesi'nin 6'ncı toplantısı yapıldı
﻿Finansal İstikrar Komitesi'nin 6'ncı toplantısı yapıldı
﻿Başakşehir liderliği önce aldı sonra İstanbul'a bıraktı
﻿Başakşehir liderliği önce aldı sonra İstanbul'a bıraktı
﻿Başakşehir liderliği önce aldı sonra İstanbul'a bıraktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.