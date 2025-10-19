Türkiye'de yaşayan Mine Altıntaş, 2014 yılında Çin'in Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi'nde katıldığı staj programı sırasında Kosta Rikalı Ramses Alexander Quiros Jimenez ile tanıştı. Bir süre sonra Altıntaş ve Jimenez'in ortak bir arkadaşlarının Türkiye'deki düğününde yolları yeniden kesişti. O günden sonra konuşmaya ve mesajlaşmaya başlayan Altıntaş ve Jimenez, 2024 yılına kadar farklı ülkelerde hem arkadaşlarıyla hem de baş başa buluşurken, birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı buldu. 2024 yazında Altıntaş'ın ailesiyle Türkiye'de tanışmaya gelen Jimenez, aynı yıl kasımda Barselona'da Altıntaş'a evlenme teklifi etti. Evlenme kararının ardından Mine Altıntaş bir süre Kosta Rika'ya gidip, düğün sonrası yaşamaya karar verdikleri ülkeyi tanıdı.

DÜĞÜNE ERİK DALI DAMGA VURDU

Altıntaş ve Jimenez, dün akşam Antalya'da Lara Sahili’nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal kıydı. Deniz kenarındaki iskelede düzenlenen törene çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Nikahın ardından eğlenceye geçen çift, ilk danslarını gerçekleştirdikten sonra Türk düğünlerinin vazgeçilmezi 'Erik Dalı' eşliğinde sahneye çıktı. Davulla oynanan Erik Dalı, farklı ülkelerden gelen konukların da katılımıyla renkli görüntüler oluşturdu. Kosta Rikalı damat Ramses Alexander Quiros Jimenez, Erik Dalı ritmine ayak uydurarak eşi ve konuklarla birlikte oynadı.

'TÜRK DÜĞÜNLERİNİ ÇOK SEVİYORLAR'

Düğünü Antalya'da yapma kararlarının kültürel bir tercih olduğunu söyleyen Mine Altıntaş, "Türk dizileri Kosta Rika'da çok popüler. Eşim ve ailesi Türk düğünlerini, gelenekleri, adetleri çok seviyor. Bu yüzden düğünümüzü Antalya'da yapmak istedik" dedi.

18 ÜLKEDEN KONUKLAR KATILDI

Antalya'daki düğün, kültürler buluşmasına dönüştü. ABD, Almanya, Çin, Tacikistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna, Arnavutluk, Kosova, Hollanda, Fransa, Kosta Rika ve birçok Avrupa ülkesinden misafirler düğüne katıldı. Altıntaş, “Toplam 18- 19 ülkeden konuk geldi. Aralarında Kamboçya Kraliyet Ailesi'nden bir prenses de var. Bizi kırmayıp geldikleri için çok minnettarız" dedi.

'AİLELER VÜCUT DİLİYLE ANLAŞTI'

Farklı diller konuşan iki ailenin kısa sürede uyum sağladığını anlatan Altıntaş, "Ailem Türkçe ve Almanca biliyor, onun ailesi sadece İspanyolca. İngilizce, Almanca, İspanyolca karışıyor; bazen vücut diliyle anlatıyoruz ama isteyince gerçekten oluyor. Herkes iyi niyetli olunca dil bariyeri kalmıyor" dedi. Düğün sürecinde heyecanlı olduğunu söyleyen Altıntaş, "Her şeyi tercüme etmek zorundaydım; hem eşime hem ailesine. İnanılmaz bir heyecan ama bir o kadar da güzel" diye konuştu.

'12 BİN KİLOMETRE AŞKA ENGEL OLAMADI'

Aralarındaki 12 bin kilometrelik mesafeye rağmen ilişkilerini sürdürdüklerini vurgulayan Altıntaş, "Herkes 'Kosta Rika çok uzak, uçuş bile yok' dedi ama biz inandık. Aşk sadece duygu değil; sabır, anlayış ve kültürel empati de gerekiyor. Biz bunu başardık" diye konuştu.

BALAYI ROTASI ANTARKTİKA

Düğün sonrası yaşamlarını Kosta Rika'da sürdürecek olan çift, balayında ise sıra dışı bir rota seçti. Altıntaş, "Eşim Kosta Rika'da kendi işini yürütüyor. Önce orada onun işlerine yardımcı olacağım, sonra kendi yolumu çizeceğim. Balayında ise kruvaziyerle Antarktika'ya gitmeye karar verdik. Hayatta bir kere yapılabilecek bir şey olsun istedik. İkimiz de çok heyecanlıyız" dedi.