Çin'den elektrikli otomobil ihracatında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: AA
Çin'den elektrikli otomobil ihracatında yeni gelişme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Birliği’nin (AB), Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatına ilave vergi getirmesi halinde Avrupa pazarının etkilenmesini beklemiyor.

Fitch, Çin'den elektrikli otomobil ithalatına ek vergi getirilmesinin Avrupa pazarını etkilemesini beklemiyor

Uluslararası Kredi değerlendirme Fitch'ten yapılan açıklamada Çin elektrikli otomobillerinin Avrupa piyasasında, AB'de 2023'deki elektrikli otomobil satışlarında yüzde 4'ten daha az paya sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Çin’in Alman otomobil üreticilerinin satışlarında ise ortalama yüzde 10 paya sahip olduğuna işaret işaret edildi. Avrupa’da üretilen araçlara Çin tarafından ek vergi getirilmesi halinde bunun otomobil üreticileri tarafından telafi edilebileceği belirtildi.

Fitch göre, Almanya ve Çin tarafından ortak üretilen araçlar bu vergilendirmeden dolayı satışlar etkilenebilir. Bunun yanında da ticari gerilimin artması halinde bu tür ortak girişimlerin nakit akışı yaratmasında zorluk yaşanabilir.

Açıklamada, “AB’nin Çin’de üretilen elektrikli araçlarına uygulamayı planladığı tarifelerin, elektrikli araç alımındaki yavaşlama göz önüne alındığında, kısa vadede Avrupa'daki rekabet ortamını maddi olarak etkilemesinin muhtemel olmadığını düşünüyoruz. Ancak Çin, özellikle diğer araç türlerini ve hatta diğer endüstriyel sektörleri kapsayan daha geniş önlemlerle misilleme yaparsa, bundan en çok Alman otomobil üreticileri etkilenecek.” denildi.

AB’den, 12 Haziran’da yapılan açıklamada, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi getirilmesinin planlandığı duyurulmuştu.

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