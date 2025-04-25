Çin'den beklenmedik vergi hamlesi: İthal mallara muafiyet kapıda

Çin hükümeti, ABD ile yaşanan ticaret savaşının yarattığı ekonomik baskıları azaltmak amacıyla bazı Amerikan ürünlerine uygulanan yüksek gümrük tarifelerinde muafiyet getirmeyi değerlendiriyor. Bloomberg News’in haberine göre, bu adımın atılması durumunda Pekin’in yüzde 125’e kadar çıkan ithalat vergileri bazı kalemlerde geçersiz olacak. Görüşmelerin henüz nihayete ermediği ve muafiyetlerin kesinleşmediği belirtilse de, bu gelişme iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir sürecin habercisi olabilir.

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HANGİ ÜRÜNLER KAPSAMDA?

Muafiyet getirilmesi düşünülen ürünler arasında medikal ekipman, etan gibi endüstriyel kimyasallar ve uçak kiralama hizmetleri yer alıyor. Bu ürünler, Çin’in sanayi ve sağlık sektörleri açısından kritik önem taşıyor. Özellikle tıbbi cihazlar ve kimyasallar, Çin’in ithalat bağımlılığının yüksek olduğu ürün grupları arasında yer alıyor. ABD’den gelen bu ürünlerde vergi muafiyeti sağlanması, hem maliyetleri azaltacak hem de üretim süreçlerini hızlandırabilecek.

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ABD’NİN ADIMLARI ETKİLİ OLDU

ABD yönetimi de benzer şekilde Çin’den ithal edilen bazı ürünleri yüzde 145'lik vergi uygulamasından muaf tutmuştu. Elektronik cihazlar gibi tüketiciye doğrudan etki eden kalemlerde bu muafiyetlerin devreye alınması, fiyatların yükselmesini önlemeye yönelik bir strateji olarak yorumlanmıştı. Çin’in bu adımı, ABD’nin tavrına bir yanıt niteliği taşırken, aynı zamanda iç piyasada enflasyonist baskıların önüne geçmeyi de amaçlıyor.

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EKONOMİK GERİLİM DEVAM EDİYOR

Bu gelişmeler, Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimin sürdüğünü gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ay başında açıkladığı yeni gümrük tarifeleriyle iki ülke arasındaki ekonomik restleşme yeniden tırmanışa geçti. Trump yönetimi, ticaret açığını azaltmak için Çin ürünlerine ek vergiler getirirken, Pekin de misilleme yaparak ABD mallarına karşı benzer önlemler aldı. Ancak Çin’in bu kez bazı ürünleri kapsam dışında bırakmayı düşünmesi, doğrudan üretim zincirlerini korumaya yönelik bir stratejiye işaret ediyor.

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STRATEJİK BAĞIMLILIK DENGESİ

Her ne kadar ABD, Çin’den daha fazla ithalat yapan taraf olsa da, Çin’in Amerikan ürünlerine duyduğu stratejik bağımlılık göz ardı edilemez. Özellikle havacılık, sağlık teknolojileri ve bazı petrokimya ürünlerinde ABD hâlâ kritik bir tedarikçi konumunda bulunuyor. Bu nedenle Pekin’in bazı alanlarda vergiden muafiyet sağlaması, ülkenin uzun vadeli kalkınma planları açısından da önem arz ediyor.

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İLERİYE DÖNÜK BELİRSİZLİK

Bloomberg’in aktardığına göre, Çinli yetkililer halen çeşitli senaryoları değerlendiriyor. Bu muafiyetlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği, ABD ile yapılacak yeni müzakerelerin seyrine bağlı olabilir. Öte yandan, Pekin’in olası vergi indirimleri yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik bir sinyal olarak da değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu tarz yumuşatmalar, uzun vadeli bir ticaret anlaşmasının habercisi olabilir.

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KARŞILIKLI GEVŞEME MÜMKÜN MÜ?

Çin’in atmayı düşündüğü bu adım, küresel ekonomi açısından da önemli bir dönüm noktası olabilir. Özellikle iki büyük ekonomi arasında yaşanan gerginliklerin hafifletilmesi, tedarik zincirlerini ve piyasa beklentilerini olumlu yönde etkileyebilir. Ticaret savaşlarında nihai bir çözümün hâlâ uzakta olduğu görülse de, bu tür girişimler tarafların uzlaşmaya açık olduğunun sinyallerini veriyor. Şimdi gözler Pekin’in nihai kararında.