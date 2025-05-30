Çin'den dünyanın seyrini değiştirecek yeni icat!

Çin Bilimler Akademisi Atmosfer Fiziği Enstitüsü ve Bilgisayar Ağı Bilgi Merkezi tarafından geliştirilen sistem, şu anda 1 kilometre çözünürlüğe ulaşabiliyor ve bu sayede okyanuslarda olup biteni daha önce görülmemiş bir hassasiyetle gözlemleyebiliyor; bu da bir mikroskobun büyütecine benzetiliyor.

FELAKETLERDEN KAÇINMAK MÜMKÜN OLACAK

Sistemin adı aslında "LASG/IAP İklim Okyanus Modeli K++" ve görevi girdaplar, akıntılar ve ısı transferi gibi deniz olaylarını analiz etmek olacak, bu sayede kasırgaları, akıntılardaki değişimleri ve hava olaylarını tahmin etmek ve hatta bunlardan kaçınmak mümkün olacak.

Sistem gerçek zamanlı uydu verilerinden de destek alıyor, böylece bu geniş su kütleleri kullanılarak iklimin nasıl düzenlendiği incelenerek henüz gerçekleşmemiş gelecek senaryoları simüle edilebiliyor.

ÇİN, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ÖN SAFLARDA

Çin bu şekilde dünyaya ve iklim değişikliğine olan bağlılığının tamamlandığını göstermeye çalışıyor. Tüm geliştirmeler ulusal platformlar aracılığıyla yapıldığından, ticaret engelleri herhangi bir sorun yaratmadı. Bu, iklim araştırmalarının dönüştürülmesi, doğal afet tahminlerinin iyileştirilmesi ve kıyı topluluklarını korumak için kaynakların optimize edilmesi açısından önemli bir dönüm noktasıdır.

Birçok kişinin deyimiyle bu bir okyanus mikroskobu, iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılacak ve başka ülkeler tarafından da taklit edilebilecek.

Marca"nın yazdığına göre, LICOMK++ bu şekilde teknolojik bir sıçramayı simgeliyor ve Çin'in ABD'den teknolojik olarak bağımsızlaşmasını, gümrük vergilerinden kaçınmasını ve Asya devinin kendi donanım ve desteğinde yenilik yapma kapasitesine ve özerkliğine sahip olduğunu göstermesini sağlıyor.