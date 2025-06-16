Çin'den gelen veriler çelik fiyatlarını ateşledi

Çelik inşaat demiri vadeli kontratları, geçtiğimiz haftaki düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Pazartesi günü ton başına 3.000 yuan seviyelerine tırmanan fiyatlar, Çin'den gelen ekonomik verilerin yatırımcılarca olumlu değerlendirilmesiyle toparlandı. Çin'de mayıs ayı perakende satışları son 15 ayın en güçlü artışını göstererek tüketici talebinin hâlâ canlı olduğunu ortaya koydu. Buna karşın sanayi üretimi son altı ayın en yavaş büyümesini kaydetti.

Çin’in dünyanın en büyük çelik tüketicisi olması, bu verileri küresel piyasa açısından kritik kılıyor. Öte yandan, İsrail-İran gerilimi de piyasalarda etkisini sürdürüyor. Enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi, küresel ekonomik istikrar konusunda kaygıları artırdı. Çin Demir ve Çelik Derneği, elektrikli araç sektöründe süren fiyat savaşlarının çelik üreticilerine ek baskı yarattığını açıkladı. Otomotiv üreticilerinin çelik levha fiyatlarını aşağı çekmek için tedarikçilere baskı yaptığı bildiriliyor. Bu gelişmeler, sektörün kâr marjlarını daha da daraltıyor.