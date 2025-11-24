Japon Başbakanı Sanae Takaichi, 7 Kasım’da düzenlenen meclis oturumunda “Tayvan krizinin Japonya için ulusal tehdit oluşturabileceğini” söyleyerek, silahlı müdahale sinyalinde bulunmuştu. Çin ise bu açıklamaların ardından, 1945’ten bu yana ilk kez bir Japon liderinin Tayvan konusunda askeri müdahale niyeti taşıdığını belirterek BM’ye resmi bir belge gönderdi. Açıklamada, bu söylemin Çin’e yönelik doğrudan askeri tehdit anlamına geldiği vurgulandı.

“KARŞILIK VERİRİZ”

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayvan’ın Çin’in iç meselesi olduğunu belirterek “Çin egemenliğini savunmak için karşılık vermek zorundadır. Bu, uluslararası adalet ve insan vicdanını koruma meselesidir" dedi.

Wang Yi, Çin’in Japonya’daki 'sağcı ve militarist eğilimlerin' yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceklerini de belirtti.

BM'YE SUNDULAR

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong da konuyu resmi belge haline getirerek Birleşmiş Milletler’e sundu. Çinli uzmanlar, ülkenin bu sert çıkışının yalnızca Tokyo’ya değil, uluslararası topluma da uyarı niteliği taşıdığını vurguluyor.

JAPONYA DA MUHALEFET İKTİDARA TEPKİLİ

Yaşanan gerilimin ardından Japonya’nın ana muhalefet lideri Yoshihiko Noda, Başbakan Takaichi’nin ülkeyi diplomatik krize sürüklediğini söyleyerek hükümeti Çin ile ilişkileri düzeltmeye çağırdı. Eski Başbakan Shigeru Ishiba ise 'diplomasinin popülizm için kullanılmaması gerektiğini' vurgulayarak Takaichi’yi eleştirdi.