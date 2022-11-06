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Çin'den sıfır vaka politikası sürecek mesajı

Çin, COVID-19 ile mücadelede izlenen "sıfır vaka" politikasının, vatandaşların günlük hayatında yarattığı zorluklar ve yol açtığı ekonomik kayıplara rağmen sürdürüleceğini bildirdi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 18:56
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Çin'den sıfır vaka politikası sürecek mesajı

Çin'den sıfır vaka politikası sürecek mesajı
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Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi yetkilileri, dün Pekin'de düzenledikleri basın toplantısında tedbirlerin gevşetilmesine yönelik herhangi bir uyum stratejisine değinmezken, uygulama hatalarının düzeltilmesi için önlemler alınacağını ifade etti.

İdare yetkilisi Hu Şiang, solunum yolu hastalıklarında artış görülen kış aylarında tüm dünyada yeni salgın dalgasının beklendiğini belirterek "Dinamik sıfır-COVID politikasına bağlı kalarak virüsteki değişimlere göre kontrol tedbirlerini geliştirerek sürdüreceğiz." dedi.

Ülke genelinde salgın durumunun genel olarak istikrarlı seyrettiğini, bölgesel salgınların aşamalı olarak kontrol altına alındığını söyleyen Hu, "Pratikteki sonuçlar, kontrol stratejimizin ve uyguladığımız tedbirlerin en doğru, en az maliyetli ve en etkin yöntem olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra yetkililer, kamuoyundaki şikayetlere ve endişelere karşılık olarak uygulamada bazı düzeltmelere gidileceğinin altını çizdi.

İdare yetkilisi Tuo Cia, yerel otoritelerin, salgın kontrol tedbirlerini amacı dışında kullanmasına, salgınlara karşı basit ve toptancı uygulamalara, ayrım gözetmeyen karantina politikaları ve seyahat kısıtlamalarına gitmesini önlemek üzere denetim sistemi getireceklerini belirtti.

Katı tedbirler problem oluşturuyor

Çin'de katı salgın kontrol tedbirlerinin yarattığı sıkıntılar, kamuoyunda eleştirilere yol açıyor. Karantina altına alınan bölgelerde gıda, ihtiyaç maddeleri ve sağlık bakımına erişimde yaşanılan sıkıntılar tepki yaratıyor.

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Gansu eyaletinin merkezi Lancou'da karantina altındaki bir yerleşimde gazlı ısıtıcıdan zehirlenen 3 yaşındaki bir çocuk, sağlık yetkililerinin kayıtsız tutumu yüzünden hastaneye yetiştirilemeyerek hayatını kaybetmişti.

Çin, COVID-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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