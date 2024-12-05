Çin’den Suriye’deki vatandaşlara acil uyarı: Ülkeyi terk edin

Çin'in Şam Büyükelçiliğinden yapılan uyarıda, Çin vatandaşlarına, tarifeli uçuşlar hala devam ediyorken Çin'e dönmeleri veya Suriye’yi terk etmeleri tavsiye edildi.

Koşulları uygun olan vatandaşların, tehlikelerden kaçınmak ve güvenliklerinden emin olmak kaydıyla, gümrük kapılarını kullanarak kara yoluyla da Suriye’den çıkılabileceği ifade edilen uyarıda şunlar kaydedildi:

"Tüm bu özel koşullara rağmen Çin vatandaşları ilgili bölgelere gitmekte ve orada kalmakta ısrar ederlerse, bu onların çok yüksek güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalmasına yol açacak ve alabilecekleri desteğin etkinliğini olumsuz etkileyecektir."

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SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısında 27 Kasım'da Beşşar Esed güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hâkimiyet sağlamıştı.

DİLİPAK’TA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Çin’den gelen uyarıya yazar Abdurrahman Dilipak da dikkat çekti.

Dilipak, X hesabından yaptığı paylaşımda “BİR SAAT ÖNCE ÇİN tüm vatandaşlarına Suriye'yi en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu. N'OLUYOR!” ifadelerini kullandı.