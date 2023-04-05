Çin'den Tayvan liderinin ABD ziyareti öncesi Tayvan Boğazı çevresinde askeri tatbikat

Tayvan'ın karşı kıyısında yer alan Fucien eyaletinin Deniz Güvenliği İdaresi, denizciler için yayımladığı duyuruda, Boğaz'ın orta ve kuzey kesimlerinde "müşterek seyir ve devriye operasyonu başlatıldığını" bildirdi.

Tatbikat duyurusunun, Tsai'nin bugün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarhty ve partiler arası Kongre heyetiyle yapacağı görüşmenin öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin, Ada'daki hükümet yetkililerinin başka ülkelerin üst düzey siyasi temsilcileriyle temaslarda bulunmasına karşı çıkıyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı daha önce yaptığı açıklamada, iki destroyer ve bir firkateynden oluşan savaş gemisi grubunun gerçek silah ve mühimmatla tatbikat yapmak üzere Tayvan'ın kuzeyindeki Doğu Çin Denizi'ne gönderildiğini bildirmişti.

ÇİN SAVAŞ UÇAKLARI TAYVAN BOĞAZI'NDA

Bu arada görüşmenin duyurulmasının akabinde Çin ordusuna ait savaş uçakları ve gemiler, Tayvan çevresinde görüldü.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde 14 askeri hava aracı ve 3 savaş gemisinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, hava araçlarından 2'sinin, "Y-8ASW" tipi denizaltı savar uçak ile "BKZ-005" tipi askeri dronun, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Tayvan Başkanlık Ofisinden yapılan açıkalamada, Orta Amerika ülkeleri ve ABD'yi kapsayan yurt dışı gezisini sürdüren Tsai'nin dün Belize'de Tayvanlı güvenlik yetkilileri ile yaptığı video konferansta "bölgesel güvenlik durumunu" görüştüğü aktarıldı.

BELİZE'NİN ARDINDAN İKİNCİ KEZ ABD'YE UĞRAYACAK

Tsai, Belize'yi ziyaretinin ardından bugün ABD'nin California eyaletine giderek Simi Valley şehrinde McCarthy ve Kongre heyetiyle görüşecek.

Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde yapılacak basına kapalı görüşmenin ardından Tsai'nin basına değerlendirmede bulunması bekleniyor.

Tayvan lideri, gezisinin başlangıcında New York şehrinde temaslar yapmıştı.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ KRİZE SEBEP OLMUŞTU

ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaret, Washington ile Pekin arasında krize yol açmıştı. Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde fiili abluka oluşturan askeri tatbikatlar düzenlerken, gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlarda Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınları sulara düşmüştü.

Çin, ziyaretin ardından Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırarak Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor. (AA)