Çin’den Tayvan’a gözdağı

Tayvan Boğazı'nın karşı kıyısında yer alan Fucien eyaletine bağlı Pingtan Deniz Güvenliği İdaresi, yayımladığı seyrüsefer uyarısında, askeri faaliyet nedeniyle Tayvan'a yaklaşık 105 kilometre mesafedeki Nişuan Adası ve çevresinin 4 saat için gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Atış yapılan askeri tatbikatın, ABD ve Kanada donanmalarına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD'nin "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze taşıyan USS Higgins muhribi ile Kanada Kraliyet Donanmasına ait "Halifax" sınıfı HCMS Vancouver firkateyni, 20 Ekim'de Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Pekin yönetimi savaş gemilerinin geçişine tepki göstermiş, ABD ve Kanada'yı "ortalığı karıştırmakla" ve "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar vermekle" suçlamıştı.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD ve diğer ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD Donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.