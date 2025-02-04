Çin'den Trump'a misilleme: Yeni gümrük vergileri ve Google'a soruşturma

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın 10% oranındaki yeni gümrük vergisini yürürlüğe koymasının hemen ardından, ABD mallarına yönelik ek vergiler açıkladı. Çin Maliye Bakanlığı, 10 Şubat’tan itibaren geçerli olacak şekilde, ABD'den ithal edilen kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için %15, ham petrol, tarım ekipmanları ve belirli otomobiller için ise %10 ek vergi uygulanacağını duyurdu.

Bu ekonomik gerilimin yanı sıra, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD merkezli teknoloji devi Google’a karşı tekelleşme karşıtı yasaları ihlal ettiği iddiasıyla bir soruşturma başlattı. Bu hamlenin, ABD’nin Huawei gibi Çinli teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamalarına karşı bir misilleme olduğu değerlendiriliyor.

Beyaz Saray Basın Sekreteri, Trump’ın önümüzdeki günlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Öte yandan, ABD, Kanada ve Meksika liderleri, Kuzey Amerika ticaret anlaşması kapsamındaki tarifelerin yürürlüğe girmesini en az bir ay erteleme konusunda anlaştılar.

Bu gelişmeler, ABD ile Çin arasında yıllardır süregelen ticaret savaşının yeni bir aşamaya evrildiğine işaret ediyor.