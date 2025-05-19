Çin’den Trump’ı kızdıracak destek açıklaması

Kaynak: İHA
Çin’den Trump’ı kızdıracak destek açıklaması

Çin’den ABD Başkanı Trump’ı kızdıracak açıklama geldi. Pekin yönetimi, Grönland’ı isteyen Trump’a karşı Danimarka’nın toprak bütünlüğünü desteklediğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Wang, "Çin, Danimarka'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda tutumunu tamamen destekliyor. Aynı şekilde Danimarka'nın da Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin meşru tutumunu desteklemeye devam etmesini umuyoruz" dedi.

TRUMP, GRÖNLAND'I ALMAK İSTİYOR

Donald Trump, zengin doğal kaynaklara sahip Grönland'ı ilk kez 2019'daki başkanlık döneminde satın almak istediğini dile getirmişti. Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump, Ocak ayından bu yana Grönland'ı topraklarına katmak istediğini ifade ediyor. Trump geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada da, Grönland'ı ilhak etmekle ilgili "kesinlikle gerçek görüşmeler yaptığını" belirtmiş, "Grönland'ı alacağız. Evet, yüzde yüz" ifadelerini kullanmıştı.

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