Çin’den Türkiye seçimleri için müdahale açıklaması

Çin, Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) ABD'deki yayın kuruluşunun tepkiye yol açan ifadelerinin ardından, Türkiye'deki seçimlerin ülkenin iç işi olduğunu, Çin'in karışmaya veya müdahale etmeyeceğini bildirdi.

Çin’den Türkiye seçimleri için müdahale açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, CGTN Amerika'nın, Twitter'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yanlış bilgiler içeren paylaşımıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

AA muhabirinin, yayın kuruluşunun kaynak belirtmeden yaptığı paylaşımların daha sonra kaldırıldığını fakat düzeltilmediğini, sosyal medyada başka medya kuruluşları ve kişisel hesaplarda yayıldığını hatırlatması üzerine Sözcü Mao, "Bahsettiğiniz olayın ayrıntılarını bilmiyorum. Ama şunu söylememe izin verin; Türkiye Çin'in dostudur. Çin, ülkelerin iç işlerine karışılmasına daima karşıdır. Seçimler Türkiye'nin iç işidir, Çin buna karışmayacak veya müdahale etmeyecektir." dedi.

CGTN Amerika, dün Twitter hesabında yaptığı iki paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili dezenformatif içerikler sunmuştu.

Kuruluş, sonradan iki paylaşımı silmiş, Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili önceki haberlerin "doğrulanmadığını" bildirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan "mesnetsiz iddiaları" kesin olarak reddederek, Erdoğan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına video konferans yoluyla katılacağını duyurmuştu.

Erdoğan'ın sağlığına ilişkin, aralarında CGTN'nin olduğu bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşan Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildiren Altun, "Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İletişim Başkanlığının Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddialar doğru değildir.” ifadelerini kullanmıştı.

CGTN Amerika, paylaşımlarında iddialarına kaynak göstermezken, haberler yalanlandığı halde düzeltme yapmamıştı.

(AA)

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