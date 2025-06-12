Çin’den vize hamlesi: Endonezya da dahil oldu! Ülke sayısı 55 oldu

Kaynak: AA
Çin’den vize hamlesi: Endonezya da dahil oldu! Ülke sayısı 55 oldu

Çin, 10 güne kadar vizesiz geçiş sağladığı ülkelere Endonezya’yı da eklediğini duyurdu.

Ulusal Göçmenlik İdaresinden (NIA) yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın eklenmesiyle 10 günlük vizesiz geçiş programındaki ülkelerin sayısı 55'e ulaştı.

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Program kapsamında aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Rusya ve Brezilya'nın olduğu ülkelerin vatandaşları, üçüncü bir ülke veya bölgeye geçişlerinde Çin'de 10 güne kadar vizesiz kalabiliyor.

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Çin, Kovid-19 salgını sonrası azalan yurt dışından seyahatleri canlandırmak üzere Kasım 2023'te 54 ülkenin vatandaşlarına bazı bölgelerde 72 saat, bazı bölgelerde 144 saat vizesiz geçiş imkanı tanımış, serbest geçiş süresi Aralık 2024'te 240 saate çıkarılmıştı.

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Pekin yönetimi ayrıca çeşitli ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak yurt dışından Çin'e seyahatleri artırmayı hedefliyor. Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programı süresi 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısı 47'ye ulaşmıştı.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çok sayıda ülkeyle de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.

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