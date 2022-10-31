Tekrar pandemi sürecine girmek istemeyen Çin, Apple planlarını değiştirdi

Koronavirüsle mücadelede Çin, tekrar pandemi sürecine girmemek ve tam kapanma yaşamamak için ekstra çaba sarf ediyor. Ülkede herhangi bir fabrika, ufak bir hastalık belirtisinde bile kapatılıyor. Teknoloji dünyasının en önemli noktalarından biri olan Çin, birçok şirketi zaman zaman zor durumlarda bırakıyor. Bu şirketlerden biri de Apple oldu.

iPhone 14 üretimi döneminde Foxconn fabrikasında gerçekleştirilen karantina süreci, akıllı telefonun piyasaya çıkarılma süresinin gecikebileceği yönünde iddiaları oluşturmuştu. Ancak iPhone 14 serisi zamanında çıkmıştı. Şirket, yaşanan süreçten büyük bir memnuniyetsizlik duyarak üretim hattını Tayland, Hindistan ve ABD tarafına çevirmek istediğini belirtti.

Apple, kademeli olarak Foxconn’daki üretim talebini azaltacak ve fabrikadan sadece Çin için üretim yapmasını isteyecek. Koronavirüs salgını nedeniyle fabrikalarda planların bozulduğu belirtildi. Foxconn, karantina nedeniyle iPhone üretim planının sarkıntıya uğrayacağını ve kademeli azaltma planının daha da uzun sürelere yayılacağını belirtti.