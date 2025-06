Çine Belediye Başkanı'ndan Babalar Günü mesajı

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, “Tüm babalara, onların kıymetini bilen evlatlara ve sevgiyle büyüyen her aileye sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Babalar Günü kutlu olsun” dedi.

Başkan Kıvrak, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

“Hayatımızın görünmeyen kahramanlarıdır babalar… Bazen sessizce sırtımızı yasladığımız bir dağ, bazen bir bakışıyla içimizi rahatlatan güven duygusudur onlar. Yorulduklarını belli etmeden, şikayet etmeden, her sabah yeniden başlayan bir sorumlulukla ailesi için çabalayan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Baba olmak sadece bir unvan değil; fedakarlıkla, sabırla, sevgiyle dokunulan bir yaşam biçimidir. Evladına ilk adımında el veren, ilk düşüşünde yüreği sızlayan, her başarısında gururla gözleri dolan tüm babalar; sizlerin varlığıyla çocuklarımız daha güçlü, geleceğimiz daha umut dolu. Bugün aramızda olmayan, anılarımızda yer etmiş, dualarımızda hep var olan babalarımızı da rahmet ve özlemle anıyorum. Tüm babalara, onların kıymetini bilen evlatlara ve sevgiyle büyüyen her aileye sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Babalar Günü kutlu olsun.”