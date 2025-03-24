Çine Devlet Hastanesi yeni binada hizmete başladı

Son günlerde hekim randevusu ve diğer sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için ciddi sıkıntı yaşanan Aydın'da Çine Devlet Hastanesi'nin yeni ve modern binasına taşınması sevindirdi. Çine ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Devlet Hastanesi de bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.

20 bin metrekare kapalı alana sahip, 75 yatak sayılı, 28 poliklinik, 11 Palyatif Bakım ve 8 yoğun bakım yatak kapasiteli Çine Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlarken ilçede daha modern ve konforlu sağlık hizmetinin sunulmasının amaçlandığı, bu sayede Aydın'daki yoğunluğun da hafiflemesi bekleniyor.

Yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Zafer Alkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık Bakanlığımızın planlayıp 4 yıldan daha kısa sürede inşasını tamamlayarak ilçemize kazandırdığı, yirmi bin metrekare kapalı alanı olan, 75 yataklı, ihtiyaç olması durumunda 105 yatağa çıkarılma kapasitesine sahip, tam donanımlı hastanemiz bugünden itibaren hasta kabulüne başlamıştır.

Çine'nin sağlık sorunlarını çağdaş imkanlarla yerinde çözmeyi hedefleyen bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasında planlamadan, kurulumuna kadar emeği geçen tüm yetkililerin ellerine sağlık. Acilimizle, polikliniklerimizle, yataklı servislerimizle kısaca tüm birimlerimizle Pazartesi sabah 08.00'den itibaren yeni hastanemizde hizmete başladığımızdan eski hastanemizde hasta kabulü yapılamayacaktır. Tüm halkımıza, hastalarımıza duyurulur. Yeni hastanemiz ülkemize, milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.