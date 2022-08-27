Çin'i yenen Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Maça hızlı başlayan Filenin Efeleri, ilk seti 25-15 önde kapattı. İkinci sette de rakibine üstünlük kurmayı başaran Mililler, 25-19'luk skorla durumu 2-0'a getirdi.
Ay-yıldızlı ekibimiz üçüncü seti de 25-15 kazanarak rakibini 3-0 devirmeyi başardı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.
Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.
Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.
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