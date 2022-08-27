27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Çin'i yenen Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Çin'i yenen Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında Filenin Efeleri, Çin'i 3-0 yendi ve Şampiyona'ya galibiyetle başladı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 13:09
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 15:16
Takip Et

Çin'e set vermeden yenen Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Çin'i yenen Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
+
Aa
-

Maça hızlı başlayan Filenin Efeleri, ilk seti 25-15 önde kapattı. İkinci sette de rakibine üstünlük kurmayı başaran Mililler, 25-19'luk skorla durumu 2-0'a getirdi.

Ay-yıldızlı ekibimiz üçüncü seti de 25-15 kazanarak rakibini 3-0 devirmeyi başardı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
1
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
2
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
3
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
4
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
5
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
6
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
7
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Kosova ile Sırbistan giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Samandıra'da Jesus kanunları
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.