ÇİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
ÇİNE
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/38 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, HAMİDABAT Mahalle, Atatürk Caddesi Mevkii, 138 Ada, 19 Parsel, Satış ...
Adresi : Hamitabat Mahallesi Atatürk Caddesi No:72 Çine / AYDIN
Yüzölçümü : 966,08 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 14:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:05
29/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01884840