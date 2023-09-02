ÇİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Eylül 2023 / 00:01

T.C.

ÇİNE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/38 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, HAMİDABAT Mahalle, Atatürk Caddesi Mevkii, 138 Ada, 19 Parsel, Satış ...

Adresi : Hamitabat Mahallesi Atatürk Caddesi No:72 Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 966,08 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:05

29/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.