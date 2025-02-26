Çine’de mezarlıklar bayrama hazırlandı

Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için Çine Belediyesi ekipleri, mezarlıklarda ot temizliği, düzenleme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Dorumlar Mahalle Mezarlığı’nda devam eden çalışmaları Mahalle Muhtarı Murat Ülker’le yerinde inceledi. Muhtar Ülker, “Başkanımız Mehmet Kıvrak’tan mezarlığımızın temizliği için talepte bulunduk. Ekiplerini hemen yönlendirdi. Allah razı olsun” dedi.

Başkan Kıvrak ise çalışmalara ilişkin, “Hemşehrilerimizin bayramda sevdiklerini huzur içinde ziyaret edebilmeleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemizin her noktasında hizmetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.