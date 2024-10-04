Çine'de motosiklet denetimi: 11 araç trafikten men

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çine'de motosiklet denetimi: 11 araç trafikten men

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde 114 aracı kontrol etti, 38 motosiklete ceza kesti ve 11 motosikleti trafikten men etti.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Çine ilçesi Evciler, Kahraman, Kavşit Mahallelerinde ve Çine Meslek Yüksekokulu önünde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 114 araç kontrol edilirken, 38 motosiklete cezai işlem uygulandı, 11 motosiklet trafikten men edildi. 6 motosiklet ise muhafaza altına alınarak Yediemin otoparkına çekildi. Motosiklet kullanıcılarına toplamda 170 bin 747 TL trafik idari para cezası uygulandı.

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Çine'de motosiklet denetimi: 11 araç trafikten men

Çine'de motosiklet denetimi: 11 araç trafikten men

Çine'de motosiklet denetimi: 11 araç trafikten men

Çine'de motosiklet denetimi: 11 araç trafikten men

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