Çine'de motosiklet denetimi: 11 araç trafikten men

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Çine ilçesi Evciler, Kahraman, Kavşit Mahallelerinde ve Çine Meslek Yüksekokulu önünde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 114 araç kontrol edilirken, 38 motosiklete cezai işlem uygulandı, 11 motosiklet trafikten men edildi. 6 motosiklet ise muhafaza altına alınarak Yediemin otoparkına çekildi. Motosiklet kullanıcılarına toplamda 170 bin 747 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Manisa'da jandarmadan motosiklet denetimi