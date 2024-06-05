Çine'de refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Aydın-Muğla Karayolu üzerinde Yağcılar Mahallesi'nde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.Ş. (71) idaresindeki 34 EFY 787 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı.

Takla atarak savrulan aracın yol kenarındaki tarlada ağaca çarparak durduğu, otomobil içerisinde sıkışan sürücü A.Ş. ile yolcu konumundaki R.B.Ş. (58) yaralandığı öğrenildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa zamanda olay yerine itfaiye ekipleri gelirken, yaralılar sıkıştıkları araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, kaza yerinden kaldırılarak otoparka götürüldüğü öğrenildi.