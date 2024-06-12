Çine'de traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çine'de traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde, Elderesi Mahallesi'nde meydana gelen bir kaza sonucunda traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sularında gerçekleşti. 55 yaşındaki Naci Lüle, 48 ADP 603 plakalı traktörle tarla sürerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yaklaşık 3 metre yükseklikten devrilerek patika yola düştü.

Traktörün devrilmesi sonucu Lüle, aracın altında kaldı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Naci Lüle'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Lüle'nin iki kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Balık tutmak isterken ayıyla karşılaştılar Video
Balık tutmak isterken ayıyla karşılaştılar
Fenerbahçe'ye veda etti. Taraftarlar yıkıldı Spor
Fenerbahçe'ye veda etti. Taraftarlar yıkıldı
Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden sessiz tepki Video
Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden sessiz tepki
Kız kardeşi sınıfta kalınca abisi öğretmene saldırdı! Bakanlık devreye girdi Gündem
Kız kardeşi sınıfta kalınca abisi öğretmene saldırdı! Bakanlık devreye girdi
PTT rapor parası nasıl alınır? Ekonomi
PTT rapor parası nasıl alınır?
Yoldan geçenlerden bira parası isteyen genç sosyal medyada gündem oldu Video
Yoldan geçenlerden bira parası isteyen genç sosyal medyada gündem oldu
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mesajı. Flaş Ali Koç detayı Spor
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mesajı. Flaş Ali Koç detayı