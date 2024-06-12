Çine'de traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.00 sularında gerçekleşti. 55 yaşındaki Naci Lüle, 48 ADP 603 plakalı traktörle tarla sürerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yaklaşık 3 metre yükseklikten devrilerek patika yola düştü.

Traktörün devrilmesi sonucu Lüle, aracın altında kaldı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Naci Lüle'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Lüle'nin iki kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.