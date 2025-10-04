Ciner Grubu'ndan Can Holding açıklaması

Ciner Grubu, hakkında soruşturma süren Can Grubu ile arasındaki tek ticari ilişkinin Ciner Yayın Holding hisselerinin satışından ibaret olduğunu belirterek "Bu, tümüyle meşru ve hukuki alışverişin dışında Park (Ciner) Gurubu şirketlerinin Can Grubu ile hiçbir tarihte hiçbir şekilde hiçbir ticari münasebeti tanışıklığı, alışverişi vb. olmamıştır" dedi. Ciner Grubu, bu nedenle Can Holding'e yönelik suçlamalarla hiçbir ilgilerinin olmadığı açıklamasını yaptı.

"UZAKTAN YAKINDAN ALAKAMIZ BULUNMUYOR"

Can Holding'e yönelik üç hafta önce başlatılan ve daha sonra Ciner Grubu'na bağlı Park Holding'i de içine alarak genişleyen soruşturmaya ilişkin Park (Ciner) Grubu adına, grubun avukatı Polat Dilli imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Can Holding ve şirketlerine yönelik ileri sürülen suç soruşturması iddia ve isnatları ile Park (Ciner) Holding'in ve şirketlerinin uzaktan yakından bir ilgi ve alakası bulunmamaktadır" denildi

Avukat Dilli, açıklamasında iki grup arasındaki tek ticari ilişkinin medya satışından ibaret olduğunu vurguladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Park Holding ve bağlı şirketler ile Can Grubu'na ait olduğu ilan edilen şirketler arasında bugüne kadar gerçekleştirilmiş yegane hukuki ve ticari ilişki tüm kamuoyunun bilgisi dahilinde ve kamu kurumlarının gözetim ve onayıyla, bağımsız bir alıcı ile bağımsız bir satıcı arasında gerçekleştirilmiş, denetime açık, meşru ve büyük bankalar aracılığıyla yapılan, tümüyle yasalara mevzuata ve ticari teamüllere uygun koşullarda yaklaşık 5 aylık bir sürede tamamlanıp icra edilen, Ciner Yayın Holding hisselerinin Doğal Yaşam A.Ş isimli Can Grubu bünyesindeki bir şirkete devrinden ibarettir. Bu, tümüyle meşru ve hukuki alışverişin dışında Park (Ciner) Gurubu şirketlerinin Can Grubu ile hiçbir tarihte hiçbir şekilde hiçbir ticari münasebeti tanışıklığı, alışverişi vb. olmamıştır. Dolayısıyla, Can Holding ve şirketlerine yönelik ileri sürülen suç soruşturması iddia ve isnatları ile Park (Ciner) Holding'in ve şirketlerinin uzaktan yakından bir ilgi ve alakası bulunmamaktadır.

GERÇEK ADİL BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKACAK

Park Grubu, ülkemizin en önemli yatırımcı gruplarının başlarında gelmektedir. 50 yıla yakın ticari ve sınai geçmişi hukuka bağlılık, şeffaflık hesap verebilirlik, üretkenlik katma değer yaratıcılık ve kamu ekonomisine katkı ile dolu olan saygın bir geçmiştir. İstanbul Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmanın sonucunda bu gerçeğin adil bir şekilde ortaya çıkacağına inancımız tamdır.

"DEZENFORMASYONLARIN HUKUK DEVLETİNDE YERİ YOKTUR"

Demokratik bir hukuk devletinde elbette hiç kimse hukukun üstünde değildir ve olamamalıdır. Ancak masumiyet ilkesinin korunması ve adil soruşturma ve yargılama ilkelerine riayet, hukuki güvenlik, suçun şahsiliği, kanunsuz suç olmaz ilkesi, mülkiyet hakkı gibi temel haklar da Hukuk Devleti olmanın diğer gereklerindendir. Dezenformasyonlarla ve yalan ve çarpıtmalarla yukarıda belirttiğimiz ilkelere ve yargısal süreçlere müdahale girişimlerinin hukuk devletlerinde yeri yoktur.

Park Grubu, hukuka bağlı ve saygılı bir şirketler topluluğu olarak, aleyhinde başlatılan ve kendisiyle ilgisiz ve temelsiz iddialara ve bu hukuksuz iddialar esas alınarak aleyhine alınan güvenlik tedbirlerinin tamamına yasal itirazlarını yapacak ve gerçeğin adil bir şekilde ortaya çıkmasına katkı verecektir."