Cıngırt Kalesi’nde tarihi keşif! Kazılar yeniden başladı: Gizemli Tüneller gün yüzüne çıktı

Ali Yazan- Ordu / YENİÇAĞ

Yeni kazılar, Ordu Müze Müdürlüğü yönetiminde, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Fatma Erol’un bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi, çalışmalara teknik ve lojistik destek sunacak. Böylece, 2012’de yapılan ilk kurtarma kazısının ardından kalede ikinci kez kazı çalışması yürütülmüş olacak.

CINGIRT KALESİ’NİN TARİHİ ÖNEMİ

Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede, ormanlık ve yüksek bir tepe üzerinde yer alan Cıngırt Kayası Arkeolojik Alanı, doğal yapısıyla savunma için ideal bir konum sunuyor. 1995’te 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen bölge, 2012’de Gazi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ayşe Erol’un danışmanlığında ilk kazı çalışmasına ev sahipliği yapmıştı.

ORTA ÇAĞ’DAN İZLER TAŞIYAN BULGULAR

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kayalara oyulmuş tüneller, basamaklar, taş döşemeler, nişler, bir dehliz ve lahit tipi mezarlar ortaya çıkarıldı. Bulunan çatı kiremitleri ve seramik parçalarının Orta Çağ’a ait olduğu düşünülüyor. Bu bulgular, M.Ö. 301–63 yılları arasında Karadeniz’deki savunma sistemlerine dair bilgiler sunarken, kalenin Pontus Kralı VI. Mithradates dönemine ait bir askeri gözetleme noktası olabileceği tezini destekliyor.

HEDEF: KÜLTÜREL MİRASI TURİZME KAZANDIRMAK

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kazıları sadece bilimsel çalışmalarla sınırlı tutmayacak. Elde edilen bulgular korunarak kamuoyuyla paylaşılacak ve alan turizme kazandırılacak. Böylece bölgenin kültürel değeri korunurken, Fatsa’nın turizm potansiyeline de katkı sağlanacak.