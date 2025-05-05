Çin’i bekleyen büyük tehlike: Trump’ın vergi kararı sonrası ortaya çıktı

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşı Trump’ın 2. dönem başkanlığı ile birlikte farklı bir seviyeye geldi. Trump aldığı karar ile yüzde 145’e yükseltti. Trump’ın kararı başta ABD olmak üzere küresel piyasaları altüst etti. Pekin yönetimi ise Trump’a misilleme olarak ABD mallarına ilişkin gümrük vergisini yüzde 125’e çekti.

ABD’nin gümrük vergisi kararı sonrası Çin’i bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı. Ekonomistler özellikle ihracata yönelik çalışan bazı Çinli şirketlerin kapanabileceğini belirtti. Pekin’in ABD’ye karşı yaptığı vergi hamlesinin ise geçici bir çözüm olduğu ve uzun vadede bir yarar sağlamayacağı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ancak Çin’i bekleyen büyük tehlikenin ekonomide ciddi etkiler bırakması bekleniyor. Analistler, ABD’nin vergi hamlesi ile birlikte Çin’e mal ve hizmet arzında yaşanacak artışla birlikte fiyatların düşmesini ve bu durumun deflasyona yol açmasını bekliyor.

Aralarında JD.com ve Tencent’in de olduğu bazı Çinli devler küçük ihracatçılara kapılarını açarak fiyatlı ülke için uygun standartlara çektiler. Hatta bazı e-ticaret şirketleri ABD’ye satılması için üretilen bazı ürünlere yüzde 55’e varan indirimler uyguladı.

Morgan Stanley’deki bir ekonomist ekibine göre, ticaret savaşı ihracat siparişlerini düşürürken, Çin’in toptan fiyatlarındaki deflasyon Mart ayındaki %2,5′ten Nisan ayında % 2,8′e yükselmesi bekleniyor.

Çin’de 2023 ve 2024′te sıfırın hemen üzerinde seyreden tüketici fiyat endeksi, Şubat ve Mart aylarında iki ay üst üste düşüş göstererek negatif bölgeye geriledi . Üretici fiyat endeksi Mart ayında üst üste 29. ayda düştü ve bir yıl öncesine göre %2,5 düşüşle dört ayın en büyük düşüşünü kaydetti.