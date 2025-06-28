Çin'i sel vurdu! Acil durum ilan edildi...

Kaynak: AA
Çin'i sel vurdu! Acil durum ilan edildi...

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde hafta başında yaşanan sel felaketi sonrası artan yağış ve yükselen su seviyesi nedeniyle yeniden acil durum ilan edildi.

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde hafta başında yaşanan sel felaketi sonrası artan yağış ve yükselen su seviyesi nedeniyle yeniden acil durum ilan edildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çiendongnan Miao ve Dong özerk ilinde sel felaketinin yaşandığı Ronciang ilçesinin merkezinden geçen Duliu Nehri'nde bu sabah su seviyesinin 253,5 metreye yaklaştığı bildirildi.

cinin-guicou-eyaletinde-sel-nedeniyle-yeniden-acil-durum-ilan-edildi-zsmc.jpg

Su seviyesinin sel için azami sınır olan 251,5 metreyi aşması nedeniyle, dün suların çekilmesiyle düşürülen acil durum düzeyi yeniden en yüksek düzey olan 1. seviyeye çıkarıldı.

Bu ayın başında Wutip Tayfunu'nda şiddetli yağış alan Çin'in güneyinde erken muson yağmurlarının başlamasıyla sel tehlikesi artmıştı.

cinin-guizhou-eyaletinde-sel-felaketinin-ardindan-kurtarma-calismalari-devam-ediyor.jpeg

İnci Nehri'nin yukarı boylarındaki kollarının kesiştiği bir bölgede yer alan Guicou eyaletinde 24 Haziran'dan itibaren etkisini gösteren seller nedeniyle 80 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Kara yolları, köprüler, iletişim ve elektrik nakil hatları gibi kritik altyapıya zarar veren selde 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Son Haberler
Kalbinizi kurtaracak alışkanlıklar! Ölüm riskini azaltmanın sırları
Kalbinizi kurtaracak alışkanlıklar! Ölüm riskini azaltmanın sırları
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu!
İnsansız deniz Aracı PİRANA'dan gövde gösterisi
İnsansız deniz Aracı PİRANA'dan gövde gösterisi
Müstakil ev küle döndü!
Müstakil ev küle döndü!
Uğurcan Çakır transfer iddialarına yanıt verdi
Uğurcan Çakır transfer iddialarına yanıt verdi