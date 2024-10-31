Çin’i Trami Tayfunu vurdu

Kaynak: İHA
Çin’i Trami Tayfunu vurdu

Çin'de etkili olan Trami Tayfunu'nu nedeniyle meydana gelen selde 7 kişinin hayatını kaybetti.

Çin'in güneyinde etkili olan Trami Tayfunu'nun yol açtığı sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde 3 gün boyunca etkili olan Trami Tayfunu şiddetli yağışlara yol açtı. Eyalet acil durum yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Tayfun'dan en çok etkilenen Qionghai şehrinde havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda 156 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Tayfun nedeniyle 40 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, Su Kaynakları Bakanlığı 4'üncü seviye acil müdahale durumu ilan etti.

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