Çin'i yenen ABD milli takımının tamamı çekik gözlü çıktı

Paris Olimpiyatları'nın 9. gününde, ABD Kadın Masa Tenisi Takımı'nın Çin'i yendikten sonra Asyalı sporcularının çektiği selfie, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda bu kez ABD'nin masa tenisi kadın milli takımı dünyanın gündemine yerleşti.

32 spor dalında devam eden Paris Olimpiyatları'nın 9. günü ilginç bir olaya sahne oldu.

ABD Kadın Masa Tenisi Takımı'nın Çin'e karşı kazandığı altın madalyanın ardından çekilen selfie, sosyal medyada gündem oldu.

Maçın ardından ABD milli takımının Asyalı sporcularının çektiği selfie kısa sürede on binlerce kez paylaşıldı.

ABD milli takımında fotoğraftaki sporcuların çoğunluğunun Asyalı olması dikkat çekti.

Sosyal medyada "Çin Çin'i yendi" yorumları yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken dünya gündemine düşen fotoğraf tartışmalara yol açtı.

İŞTE O FOTOĞRAF: